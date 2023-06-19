مملكة الإنسانية.. دعم متواصل للسودان لا ينقطع.. وهذه أَوْجهه

تواصل السعودية دعمها الذي لا ينقطع للسودان في محنته التاريخية، وتخفيفًا لألم التداعيات الإنسانية الخطيرة التي تمخضت عنها الأزمة العسكرية، التي دفعت بعشرات الآلاف من السودانيين إلى النزوح للبلدان المجاورة، بينما تركت الملايين في الداخل يعانون انقطاعات لإمدادات المياه والكهرباء، ونفاد السلع والبضائع من المحال والأسواق التجارية.
ولم تقف السعودية مكتوفة الأيدي تشاهد هذا الانهيار؛ فسارعت إلى مد يد العون للشعب السوداني الشقيق؛ وهو ما عكسه حرص الرياض على المشاركة بمؤتمر المانحين للسودان في دور الرئاسة المشتركة جنبًا لجنب مع (قطر، ومصر، وألمانيا، ومنظمة الأمم المتحدة ممثلة بمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، والاتحاد الأوروبي، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين).
وترجم الحرص السعودي مشاركة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، في مؤتمر المانحين للسودان رفيع المستوى 2023م، الذي عُقد عبر الاتصال المرئي، وجدَّد فيه وزير الخارجية حرص السعودية على الوقوف إلى جانب الشعب السوداني الشقيق، ومواصلة سعيها لإيجاد حل سياسي للأزمة، مشيرًا إلى استضافة السعودية أطراف النزاع في جدة مايو الماضي بمبادرة سعودية – أمريكية؛ لحث طرفَي الصراع على الحوار لخفض مستوى التصعيد في السودان.
وتأتي رئاسة السعودية المشتركة لمؤتمر المانحين للسودان امتدادًا لعملها الإنساني الخيري في السودان؛ فقد دفع الحجم الهائل للأزمة وتبعاتها الإنسانية السعودية إلى العمل على تفكيكها عبر مسارين، الأول سياسي من خلال استضافة محادثات بين طرفيها، ورعاية أكثر من هدنة بين الطرفين. أما الثاني فإنساني، وذلك من خلال توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم مساعدات إنسانية متنوعة (إغاثية وإنسانية وطبية) بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، وتنظيم حملة شعبية عبر منصة "ساهم"؛ لتخفيف آثار الأوضاع التي يمرُّ بها الشعب السوداني حاليًا.
وأسفرت الحملة الشعبية عبر ساهم حتى الوقت الراهن عن التبرع بأكثر من 51 مليون ريال عبر نحو 282 ألف متبرع بعد تفاعُل شعبي سريع معها.
كما سيَّرت السعودية عددًا كبيرًا من الطائرات الإغاثية محملة بأطنان من السلال الغذائية والمواد الإيوائية والطبية، وذلك ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيِّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة الشعب السوداني الشقيق، إنفاذًا لتوجيهات القيادة الكريمة، وتجسيدًا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية تجاه الدول الشقيقة والصديقة.
وتعكس المساعدات السعودية المستمرة للسودان عبر السنوات حجم الاهتمام والمكانة التي تحتلها الخرطوم في قلب اهتمامات الرياض؛ فقد بلغ مجموع ما قدمته السعودية للسودان من مساعدات نحو مليار و684 مليون دولار.
واستثمرت تلك المساعدات السعودية في دعم وتطوير 162 مشروعًا في قطاعات الصحة والتعليم والأمن الغذائي، وغيرها من القطاعات المختلفة؛ إذ يعد الصندوق السعودي للتنمية أعلى الجهات السعودية المانحة للسودان.
ودأبت السعودية منذ أوائل خمسينيات القرن الماضي على تقديم المساعدات الإنمائية الرسمية استنادًا إلى ما يتم تحديده من احتياجات، بداية من تقديم المساعدات لدعم الشعوب في الدول الهشة، التي تعاني أزمات إنسانية، وانتهاء بتقديم القروض الميسرة والمنح للبلدان النامية منخفضة الدخل من أجل إقامة بنى تحتية أساسية.
ويعد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية نموذجًا إنسانيًّا عالميًّا رائدًا، يحتذى به، يقدم خدمات ومساعدات إنسانية وإغاثية وخيرية باسم السعودية خارجيًّا، كما يعمل على تطوير الشراكات مع المنظمات الرائدة في العمل الإنساني بغرض التكامل، هادفًا لاستدامة جهود السعودية الخيرية والإغاثية.
وينعكس النهج السعودي في مجال الإغاثة والمساعدات الإنسانية على موقعها في خريطة الدول المانحة على مستوى العالم؛ إذ تعد من بين الدول الخمس الكبرى المانحة للمساعدات الإنسانية وفقًا لتقرير المساعدات الإنمائية الذي تصدره الأمم المتحدة.
وبحسب منصة المساعدات السعودية، وهي قاعدة بيانات لإحصاء مساعدات السعودية المختلفة، فقد قدمت السعودية نحو 325 مليار ريال (87 مليار دولار أمريكي) كإجمالي مساعدات لخدمة المشاريع الإنسانية والخيرية والتنموية حول العالم، بإجمالي 5423 مشروعًا، يخدم 166 دولة، ويغطي نحو 25 قطاعًا حيويًّا وتنمويًّا.