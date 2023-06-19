مملكة الإنسانية.. دعم متواصل للسودان لا ينقطع.. وهذه أَوْجهه

وتأتي رئاسة السعودية المشتركة لمؤتمر المانحين للسودان امتدادًا لعملها الإنساني الخيري في السودان؛ فقد دفع الحجم الهائل للأزمة وتبعاتها الإنسانية السعودية إلى العمل على تفكيكها عبر مسارين، الأول سياسي من خلال استضافة محادثات بين طرفيها، ورعاية أكثر من هدنة بين الطرفين. أما الثاني فإنساني، وذلك من خلال توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم مساعدات إنسانية متنوعة (إغاثية وإنسانية وطبية) بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، وتنظيم حملة شعبية عبر منصة "ساهم"؛ لتخفيف آثار الأوضاع التي يمرُّ بها الشعب السوداني حاليًا.