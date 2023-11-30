أمطار و"اكشتوا واحتاطوا".. "طقس نهاية الأسبوع" في قراءة لـ"الحصيني"

كشف الباحث في الطقس العضو المؤسس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني عن أجواء طقس إجازة الأسبوع يومي الجمعة والسبت، مشيرًا إلى أنها أجواء مناسبة للتنزه حسب النماذج العددية للطقس.
وأوضح، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن الأجواء في الشمالية والوسطى والشرقية وشرق الغربية والمرتفعات الجبلية الجنوبية والغربية جيدة، معتدلة نهارًا حيث الملابس خريفية أو شتوية خفيفة، وباردة ليلًا وقال: "اكشتوا واحتاطوا، الأماكن المفتوحة ليلًا ملابس شتوية من خفيفة إلى متوسطة على الوسطى والشرقية وشرق الغربية والمرتفعات الجبلية الجنوبية والغربية".
وأضاف: "الشمالية وشمالي الشرقية والوسطى والغربية ملابس شتوية ثقيلة، والسواحل الغربية ومكة أجواء من تميل للحرارة إلى حارة نهارًا والملابس صيفية، ومن معتدلة إلى لطيفة ليلًا، والملابس ربيعية أول الليل خريفية من منتصف الليل إلى الفجر".
واستطرد: "نشاط متوسط للرياح على شرق الغربية وأقصى المنطقة الوسطى، إلا أن يصرفها الله"، وقال: "احرصوا على الأوراد الشرعية، وعلّموا أولادكم والله الحافظ وهو خير الحافظين".
وأردف: "من يوم السبت 18 جمادى الأولى 1445هـ متوقع تحسّن فرصة الأمطار على أجزاء متفرقة ومحدودة من المناطق الغربية والشمالية والجنوبية، ولا يُستبعد بعض الأمطار شمال الوسطى تمتد إلى الإمارات وسلطنة عمان معظمها من خفيفة إلى متوسطة، والله أعلم".
وأبان أن من الأماكن المقترحة الجميلة وفيها باذر ربيع: "أجزاء من محافظات ومراكز مكة والباحة وعسير والمدينة وحائل والقصيم وشرق وجنوب مناطق تبوك والجوف والشمالية والقصيم وأجزاء من محافظات شقراء والمجمعة والغاط والزلفي ورماح وحوطة بني تميم والحريق والصمان وشمال الشرقية وغربها الشمالي"، وتابع: "أنتم تعرفون أفضل مكان فيه باذر الربيع حسب مكانكم".