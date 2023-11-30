أمطار و"اكشتوا واحتاطوا".. "طقس نهاية الأسبوع" في قراءة لـ"الحصيني"

وأوضح، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن الأجواء في الشمالية والوسطى والشرقية وشرق الغربية والمرتفعات الجبلية الجنوبية والغربية جيدة، معتدلة نهارًا حيث الملابس خريفية أو شتوية خفيفة، وباردة ليلًا وقال: "اكشتوا واحتاطوا، الأماكن المفتوحة ليلًا ملابس شتوية من خفيفة إلى متوسطة على الوسطى والشرقية وشرق الغربية والمرتفعات الجبلية الجنوبية والغربية".