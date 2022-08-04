بأكثر من 160 ألف شجرة "مركز الغطاء النباتي" يعيد تأهيل المواقع المتضررة في غابات متنزه الجرة بعسير

يشار إلى أن المركز يعمل على حماية مواقع الغطاء النباتي والمحافظة عليها وتنميتها والرقابة عليها وتأهيل المتدهور منها، فضلًا عن الكشف عن التعديات عليه، ومكافحة الاحتطاب في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى الإشراف على إدارة أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، مما يعزز التنمية المستدامة التي ترتقي بجودة الحياة.