مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يوفّر أكبر سوق لبيع الإبل في الوطن العربي

وقال الدكتور حمد آل فطيح المتخصص بالإدارة: "ما يقوم به نادي الإبل ممثلًا برئيس النادي فهد بن فلاح بن حثلين وفريق العمل في تحقيق توجيهات القيادة الحكيمة وتحقيق أهداف المهرجان يدل على ما يبذل من جهود كبيره وإسهامات بارزة حققت ما نراه من واقع مشاهد وملموس بمهرجان الملك عبدالعزيز للابل، حيث نجد العديد من الزوار والمرتادين من جنسيات مختلفة والإقبال المتزايد وعمليات البيع والشراء المتنوع في المنتجات والمواد والخدمات ونرى النمو المستمر في تجارة الإبل والصناعات ذات العلاقة بها، وغير ذلك من خدمات أمنية وصحية واجتماعية مما يدل على كفاءة وفاعلية التخطيط والتنظيم والتنفيذ لإدارة نادي الإبل وجميع القطاعات المشاركة".