"حساب المواطن": إضافة تابع لا تؤثر في صرف الدعم إذا كان الشخص مؤهلاً

وأوضح البرنامج في تغريدة على حساب خدمة المستفيدين رداً على تساؤل أحد المتابعين حول إضافة تابع حالياً قبل أيام من نزول الدفعة الجديدة للبرنامج، هل سيضاف إلى مبلغ الدفعة أم سيتوقف بالكامل للشهر الجاري، مشدداً "البرنامج" على أن حالة الأهلية لن تتأثر بإضافة تابع جديد.