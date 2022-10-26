"حساب المواطن": إضافة تابع لا تؤثر في صرف الدعم إذا كان الشخص مؤهلاً

أكّد برنامج حساب المواطن أن إضافة تابع لا تؤثر في صرف الدعم في حال كان الشخص مؤهلاً ومستحقاً في الأساس.
وأوضح البرنامج في تغريدة على حساب خدمة المستفيدين رداً على تساؤل أحد المتابعين حول إضافة تابع حالياً قبل أيام من نزول الدفعة الجديدة للبرنامج، هل سيضاف إلى مبلغ الدفعة أم سيتوقف بالكامل للشهر الجاري، مشدداً "البرنامج" على أن حالة الأهلية لن تتأثر بإضافة تابع جديد.
وأضاف البرنامج في حال تمّت إضافة تابع بعد تاريخ "10 أكتوبر" ستتم دراسة الأهلية وإبلاغ المستفيد باستيفائه شروط الأهلية من خلال حساب "دراسة الأهلية" ضمن دورة الأهلية لشهر "ديسمبر"، ولن تشمله دفعة " نوفمبر " المقبلة.