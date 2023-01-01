مؤسسة العثيم الخيرية تفوز بـ"جائزة الحوار ‏الوطني" فرع مؤسسات القطاع الخاص

تُوّجت مؤسسة عبدالله صالح العثيم وأولاده الخيرية، بجائزة الحوار الوطني فرع مؤسسات القطاع الخاص التي يقدّمها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني؛ وذلك خلال الاحتفال الذي نظّمه المركز تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.
وقد شرّف سموه الكريم الاحتفالَ، وكرم الفائزين بجائزة الحوار في نسختها الثانية.. وتَسلم الأستاذ فهد بن عبدالله العثيم نائب رئيس مجلس الأمناء، جائزة مؤسسة العثيم الخيرية، التي جاءت في ظل مشاركة واسعة وتنافس كبير بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني والأفراد في مسارات الجائزة المختلفة.
وعبّر الأستاذ عبدالله بن صالح العثيم رئيس مجلس أمناء مؤسسة العثيم الخيرية، عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الرياض لرعاية حفل مركز الملك عبدالعزيز للحوار وتكريم الفائزين، ولدعمه المستمر لكل الأنشطة والفعاليات والمبادرات الخيرية.
كما عبّر عن إشادته بالجهود المباركة لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، ودوره الوطني في تعزيز التسامح في المجتمع السعودي، من خلال تنظيم وإقامة العديد من الفعاليات والبرامج والمشاريع المتنوعة.
وثمّن "العثيم" النجاح الذي حققته جائزة الحوار الوطني كمبادرة وطنية رائدة ومسؤولة تهدف إلى تحقيق أهداف المركز ورسـالته في تعزيز منظومة القيم الإيجابية التي يسعى إلى ترسيخها في المجتمع.
وأشار "العثيم" في هذا الصدد إلى أن مؤسسة عبدالله بن صالح العثيم وأولاده الخيرية، هي إحدى المؤسسات الوطنية المجتمعية الخيرية التي تهتم بالعمل الخيري المستدام، وتعمل لخدمة المجتمع والسعي لتلبية احتياجات الفئات المستهدفة من خلال الدعم المباشر وتبني المشروعات ذات النفع المستمر؛ وذلك في إطار الجهود المباركة التي تقوم بها قيادتنا الرشيدة بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهد الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يحفظهما الله.