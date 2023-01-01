مؤسسة العثيم الخيرية تفوز بـ"جائزة الحوار ‏الوطني" فرع مؤسسات القطاع الخاص

وأشار "العثيم" في هذا الصدد إلى أن مؤسسة عبدالله بن صالح العثيم وأولاده الخيرية، هي إحدى المؤسسات الوطنية المجتمعية الخيرية التي تهتم بالعمل الخيري المستدام، وتعمل لخدمة المجتمع والسعي لتلبية احتياجات الفئات المستهدفة من خلال الدعم المباشر وتبني المشروعات ذات النفع المستمر؛ وذلك في إطار الجهود المباركة التي تقوم بها قيادتنا الرشيدة بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهد الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يحفظهما الله.