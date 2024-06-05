مكة المكرمة والأحساء تسجلان أعلى حرارة بالمملكة 47 مئوية.. والسودة الأدنى بـ15 درجة

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة اليوم الأربعاء.
وتوقع المركز أن تعاود درجات الحرارة العظمى ارتفاعها على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية؛ في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا مع فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات منطقتي عسير والباحة.
وأوضح المركز أن مكة المكرمة والأحساء ومنى ومزدلفة سجلت 47 درجة مئوية؛ فيما سجلت السودة أقل حرارة 15 مئوية.
وأضاف أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في المدينة المنورة وحفر الباطن وعرفات 46 درجة، والدمام والعلا والصمان 45 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت السودة في أدنى القائمة بـ15 درجة، تليها الباحة 20 درجة، وأبها 21 مئوية.