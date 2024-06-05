مكة المكرمة والأحساء تسجلان أعلى حرارة بالمملكة 47 مئوية.. والسودة الأدنى بـ15 درجة

وتوقع المركز أن تعاود درجات الحرارة العظمى ارتفاعها على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية؛ في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا مع فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات منطقتي عسير والباحة.