لضمان سلامة عابري الطرق والمتنزهين.. "بيئة القنفذة" تردم بئرًا مكشوفة بسبت الجارة

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة المهندس حسن بن إبراهيم المعيدي، أنه تم ردم أحد الآبار المهجورة والمكشوفة بشرق المحافظة وبمشاركة جهات الاختصاص من الدفاع المدني بالتعاون مع بلدية سبت الجارة التي أوردت البلاغ إلى مكتب الوزارة، وتم اتخاذ اللازم وردم البئر وفق الإجراءات المتبعة في "نظام الآبار المكشوفة".