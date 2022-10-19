لضمان سلامة عابري الطرق والمتنزهين.. "بيئة القنفذة" تردم بئرًا مكشوفة بسبت الجارة

نجح مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة -بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة- في ردم بئر مكشوفة كانت تشكّل خطورة؛ وذلك لضمان سلامة عابري الطرق والمتنزهين، والحد من تلوث طبقات المياه الجوفية.
وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة المهندس حسن بن إبراهيم المعيدي، أنه تم ردم أحد الآبار المهجورة والمكشوفة بشرق المحافظة وبمشاركة جهات الاختصاص من الدفاع المدني بالتعاون مع بلدية سبت الجارة التي أوردت البلاغ إلى مكتب الوزارة، وتم اتخاذ اللازم وردم البئر وفق الإجراءات المتبعة في "نظام الآبار المكشوفة".
من جانبه قال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي: تتم البلاغات عن طريق غرفة العمليات "911"، وكذلك أتاحت وزارة البيئة والمياه والزراعة نظام "بلاغات" للتبليغ عن الآبار المكشوفة عبر التطبيق الموحد للخدمات الإلكترونية التي تخدم جميع قطاعات الوزارة؛ من خلال موقعها الإلكتروني ضمن الخدمات الإلكترونية ومن خلال الرابط: http://web.mewa.gov.sa/ucs/.
وطالب "الغامدي" المواطنين والمقيمين بالمشاركة في الإبلاغ عن الآبار المكشوفة والمهجورة، بالاتصال على هاتف الوزارة رقم (939)، أو تسجيل بلاغ وتزويد الوزارة بإحداثيات المكان من خلال الموقع.