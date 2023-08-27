قوة بين القوى العظمى.. "التليغراف" البريطانية: هكذا أصبح ولي العهد "مركز العالم الدبلوماسي"

وأشار التقرير البريطاني إلى أن هناك اتجاهات رئيسة عدة تدفع زعماء العالم، إلى التقرب والتودد إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بما في ذلك الصراع في أوكرانيا، حيث لم تحقّق العقوبات والتدابير المضادة التي فرضها الغرب على روسيا نتائج جيدة، والتنافس المتزايد بين الولايات المتحدة والصين، وقد نجح ولي العهد السعودي في التقرب بذكاء من كلتا القوتين دون الالتزام بأي منهما، مما يمنحه القوة في التفاوض مع الولايات المتحدة والصين بشروطه الخاصة، إضافة إلى روسيا، وكذلك في قطاع الطاقة الذي يبرز فيه دور المملكة.