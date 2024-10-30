"ريما بنت بندر" تؤكد التزام السعودية بتعزيز الاقتصاد الأزرق وابتكار حلول لاستدامة المحيطات

وقالت خلال مشاركتها في جلسة حوارية بعنوان "هل يمكن لاقتصاد المحيطات الازدهار في الثورة الصناعية القادمة"، ضمن مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار: "إن ما يحدث في المحيطات له تأثير مباشر على حياتنا اليومية؛ لذا علينا تعليم الأجيال القادمة أهمية الحفاظ على الموارد المائية، إضافة إلى الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة؛ لبناء مستقبل مستدام". مشددة على أهمية التفكير بطرق مبتكرة؛ لضمان بقاء واستمرار الحياة، ورفاهية هذا الكوكب.