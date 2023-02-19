"خالد بن سلطان": الجمهور سيحظى بعطلة نهاية أسبوع حافلة بالإثارة مع سباق الفورمولا 1

قبل شهر واحد فقط على انطلاق سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 لعام 2023، يخطط المنظمون لعطلة نهاية أسبوع أخرى حافلة بالإثارة وبشكل يضمن أن يكون السباق هو الأكثر متعة وإثارة حتى الآن، فمن المقرر أن تستضيف حلبة كورنيش جدة التي تعد الأطول والأسرع في العالم، سباق الفورمولا 1 لهذا العام خلال الفترة من 17 إلى 19 مارس 2023م.
وتفصيلاً، أكد الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وشركة رياضة المحركات السعودية، أن الجمهور سيحظى بعطلة نهاية أسبوع حافلة بالإثارة على صعيد السباقات، إلى جانب ثلاثة أيام من الفعاليات الترفيهية التي لاتنسى.
وأضاف: "نتطلع إلى سباق ممتع آخر في عطلة نهاية الأسبوع لسباق هذا العام بعد شهر واحد من الآن، واصلنا العمل بعد السباقين الماضيين، لتعزيز تجربة الجمهور وجعل زيارتهم أكثر متعة ليحظى الآلاف ممن يحضرون السباق بتجربة غير مسبوقة وتلائم الجميع في حلبة كورنيش جدة، سواء في إثارة السباق على أسرع حلبة شوارع في العالم، إلى مناطق الجمهور الملائمة لجميع أفراد الأسرة، وأيضاً برنامج الحفلات الموسيقية عالمية المستوى".
وتستضيف حلبة كورنيش جدة الجولة الثانية من بطولة العالم للفورمولا 1 لهذا العام، إذ يعد السباق الثالث على الحلبة المذهلة خلال أقل من 16 شهراً فقط، امتداداً للشراكة طويلة الأمد بين المملكة العربية السعودية والفورمولا 1 والتي بدأت برعاية طيران السعودية لفريق ويليامز في العام 1978، وصولاً لاستضافة سباق الجائزة الكبرى، وتتواصل هذه المسيرة لصناعة مستقبل واعد بخطط طموحة للارتقاء بقطاع رياضة المحركات في المملكة العربية السعودية.
وقال الأمير خالد: "كان يتملكني الفخر عندما كنت صغيراً عند رؤية اسم شركة سعودية في رياضة عالمية مرموقة مثل الفورمولا 1. توثقت العلاقة بين طيران السعودية وفريق ويليامز حتى استضافتنا سباق الفورمولا 1 والآن نرى المزيد من الشركات السعودية تشارك مع الفورمولا 1،مثل أرامكو مع أستون مارتن ونيوم مع ماكلارين.. وفي المستقبل، أتوقع أن تزدهر هذه العلاقة لتلعب دوراً أكبر حتى نتمكن من تأسيس فريق سعودي خاص في الفورمولا1، أو سائق سعودي للفورمولا 1 في المستقبل".
وعن أهمية حلبة كورنيش جدة ، أوضح الأمير خالد: "بالتأكيد تحمل أهمية كبيرة، ندرك جميعاً أن هذا السباق سينتقل إلى مكان مختلف في المستقبل، لكننا استثمرنا كثيراً في هذه المنطقة من الكورنيش، ولدينا شعور وكأنها منشأة دائمة، يمكن أن تستمر على المدى الطويل، هذا المسار مذهل وسيكون من الصعب مغادرة جدة ما لم نتمكن من تقديم تجربة سباق أفضل للسائقين والجمهور.. وينطبق الأمر ذاته عند استضافتنا لأي حدث آخر في رياضة المحركات، سواء كانت فورمولا إي أو رالي داكار السعودية أو إكستريم إي، حيث نستثمر ذلك بشكل كبير ويجب أن يقدم الحدث تجربة مذهلة للجميع .