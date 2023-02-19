"خالد بن سلطان": الجمهور سيحظى بعطلة نهاية أسبوع حافلة بالإثارة مع سباق الفورمولا 1

وعن أهمية حلبة كورنيش جدة ، أوضح الأمير خالد: "بالتأكيد تحمل أهمية كبيرة، ندرك جميعاً أن هذا السباق سينتقل إلى مكان مختلف في المستقبل، لكننا استثمرنا كثيراً في هذه المنطقة من الكورنيش، ولدينا شعور وكأنها منشأة دائمة، يمكن أن تستمر على المدى الطويل، هذا المسار مذهل وسيكون من الصعب مغادرة جدة ما لم نتمكن من تقديم تجربة سباق أفضل للسائقين والجمهور.. وينطبق الأمر ذاته عند استضافتنا لأي حدث آخر في رياضة المحركات، سواء كانت فورمولا إي أو رالي داكار السعودية أو إكستريم إي، حيث نستثمر ذلك بشكل كبير ويجب أن يقدم الحدث تجربة مذهلة للجميع .