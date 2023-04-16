سلِّ صيامَك.. حياء النبي ينتهي بآية شهيرة وجوع صحابي يكشف بركة إناء اللبن

من موقف حياء النبي صلى الله عليه وسلم، الذي انتهى بآية شهيرة، إلى جوع أحد الصحابة الذي اكتشف البركة في إناء اللبن؛ قصتان تكشفان عن قيمة الحياء ودوره في حياتنا.
نعلم جميعًا أن الحياءَ شعبةٌ من الإيمان، كما أن الحياء خلق الإسلام وسنته الباقية، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "إن لكل دين خلقًا، وخلق الإسلام الحياء"، كما يظهر في القصتين التاليتين:
عندما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم السيدة زينب بنت جحش، رضي الله عنها، صنع طعامًا، ثم دعا الناس ليأكلوا، فذهبوا إلى وليمة النبي صلى الله عليه وسلم، فأكلوا ثم خرجوا وبقي ثلاثة لم يخرجوا، وزينب جالسة في جانب من البيت تنتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلمّا جاء النبي صلى الله عليه وسلم، ووجد هؤلاء جالسين يتحدّثون استحيى منهم وخرج.
وبعد مدة دخل فوجدهم كذلك، فاستحيى وخرج، وتكرّر ذلك الأمر، فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة السيدة عائشة، رضي الله عنها، فجلس فيها، ولما علم بخروجهم دخل على زينب، رضي الله عنها، فأنزل الله تعالى قرآنًا يعلّم فيه المسلمين أدب التعامل مع الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة، والتعامل مع الناس عامة، إذا دُعُوا إلى طعام، قال تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَٰكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ" "الأحزاب: 53".
قال البخاري: حدثنا مسدد، عن يحيى، عن حميد، أن أنس بن مالك قال: قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، يدخل عليك البرُّ والفاجرُ، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب؟ فأنزل الله آية الحجاب. وكان وقت نزولها في صبيحة عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش.
وحسب موقع "المصحف الإلكتروني" لجامعة الملك سعود: "حدثني القاسم بن بشر بن معروف، قال: ثنا سليمان بن حرب، قال: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أَبي قلابة، عن أنس بن مالك، قال: أنا أعلم الناس بهذه الآية؛ آية الحجاب: لما أهديت زينب إلى رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم صنع طعامًا، ودعا القوم، فجاؤوا فدخلوا وزينب مع رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم في البيت، وجعلوا يتحدّثون، وجعل رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يخرج ثم يدخل وهم قعود، قال: فنزلت هذه الآية: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ..." إلى "فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ"، قال: فقام القوم وضرب الحجاب".
كان الصحابي الجليل أبو هريرة، رضي الله عنه، فقيرًا، وذات يوم اشتدّ عليه الجوع، فخرج إلى الطريق يبحث عن طعام، فمرّ عليه أبو بكر الصديق، رضي الله عنه، فاستحيى أبو هريرة أن يخبره بجوعه، فسأله عن آية من كتاب الله، فربما يستضيفه، فأجابه أبو بكر عن مسألته وانصرف.
ثم مرّ عليه عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، فسأله عن آية ربما يستضيفه، فأجابه عمر عن الآية وانصرف.
ثم مرّ عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فعرف ما في نفسه، فأخذه إلى البيت، ووجد قدحًا من لبن، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يحضر باقي أهل الصُّفّة من فقراء المسلمين الذين يسكنون المسجد، وحزن أبو هريرة خشية ألا يتبقّى له شيء من لبن إذا جاء أهل الصفة، لكنه استحيى أن يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، فذهب إليهم وجاء بهم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم اللبن، وشرب أهل الصفة جميعًا.
ثم أخذ أبو هريرة الإناء، ولم يتبقّ فيه إلا القليل، يقول أبو هريرة: ناولت القدح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع رأسه إليّ مبتسمًا وقال: بقيت أنا وأنت، قلت: صدقت يا رسول الله، قال: فاشرب، فشربت، ثم قال: اشرب، فشربت، وما زال يقول: اشرب، فأشرب، حتى قلت: لا والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكًا، قال: فأرني، فأعطيته القدح فحمد الله وسمّى وشرب الفضلة.
فعلينا جميعًا أن نجعل الحياء خلقًا نداوم عليه، ونلتزم به، فالحياء كله خير، ولا يأتي إلا بخير، والإنسان الحيي محبوب من الله، ومقرّب إلى الناس.
والمسلم حييّ مع ربه، يشكره على نعمه، ويمتلئ قلبه بالخوف والمهابة منه، ويستحيي أن يراه الله وهو على معصية، أو يفعل القبائح والرذائل.
وما أجمل أن يكون الإنسان حييًّا مع الناس، فيغضّ بصره، ولا يخاطب أحدًا بسوء، ولا يتكلّم بألفاظ قبيحة أو فاحشة، ولا يقصّر في حق عليه، ولا ينكر معروفًا صنع إليه.