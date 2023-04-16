سلِّ صيامَك.. حياء النبي ينتهي بآية شهيرة وجوع صحابي يكشف بركة إناء اللبن

وبعد مدة دخل فوجدهم كذلك، فاستحيى وخرج، وتكرّر ذلك الأمر، فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة السيدة عائشة، رضي الله عنها، فجلس فيها، ولما علم بخروجهم دخل على زينب، رضي الله عنها، فأنزل الله تعالى قرآنًا يعلّم فيه المسلمين أدب التعامل مع الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة، والتعامل مع الناس عامة، إذا دُعُوا إلى طعام، قال تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَٰكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ" "الأحزاب: 53".