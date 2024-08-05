أكثر من 615 مستفيداً.."عناية" تنهي حملتها الوقائية بالمجمعة وثادق

وأفاد "المطيري"؛ بأن عدد المستفيدين من المبادرة بلغ 615 مستفيداً، بينهم 368 شخصاً في محافظة ثادق، و216 بمحافظة المجمعة، حيث أُجريت لهم مجموعة من الفحوص الطبية المهمة اشتملت على فحص ضغط الدم والسكري والوزن والكتلة، وفحص البصر، للتأكّد من خلوهم من الأمراض المزمنة، والإصابة بالعمى والسكري، إضافة إلى تقديم التوعية الصحية للمستفيدين حول أهمية الكشف المبكّر عن الأمراض المزمنة، وطرق الوقاية منها لتجنُّب مضاعفاتها، مشيراً إلى أن الفحوص أوضحت إصابة البعض بالأمراض المزمنة، مثل الضغط والسكري والسمنة، وقد زُوّدوا بالنصائح الطبية، وضرورة مراجعة ومتابعة حالاتهم بالمستشفيات لزيادة الاطمئنان وتلقي العلاج.