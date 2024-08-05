أكثر من 615 مستفيداً.."عناية" تنهي حملتها الوقائية بالمجمعة وثادق

أنهت جمعية عناية الصحية حملتها الوقائية ضمن مبادرة "نحو محافظات صحية" في كل من المجمعة وثادق، حيث أُقيمت الحملة في أربعة مواقع في المجمعة، هي: مستشفى المجمعة العام، وكرم مول، والمجمعة مول، وممشى حي المطار، وفي ثادق أُقيمت الحملة في موقعَيْن هما: مستشفى ثادق العام، وحديقة البلدية، بالتنسيق مع جمعية عيوني الصحية.
وقال الأمين العام للجمعية الدكتور سلمان بن عبدالله المطيري؛ إن جمعية عناية تمكنت -بعد توفيق الله عزّ وجلّ- ثم بنجاح التحالف المشترك مع جمعية عيوني الصحية، والمُتطوعين، من تحقيق أهدافها في تعزيز سبل الوقاية لدى أفراد المجتمع، وبإشراف ومتابعة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية بقيادة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم.
وأفاد "المطيري"؛ بأن عدد المستفيدين من المبادرة بلغ 615 مستفيداً، بينهم 368 شخصاً في محافظة ثادق، و216 بمحافظة المجمعة، حيث أُجريت لهم مجموعة من الفحوص الطبية المهمة اشتملت على فحص ضغط الدم والسكري والوزن والكتلة، وفحص البصر، للتأكّد من خلوهم من الأمراض المزمنة، والإصابة بالعمى والسكري، إضافة إلى تقديم التوعية الصحية للمستفيدين حول أهمية الكشف المبكّر عن الأمراض المزمنة، وطرق الوقاية منها لتجنُّب مضاعفاتها، مشيراً إلى أن الفحوص أوضحت إصابة البعض بالأمراض المزمنة، مثل الضغط والسكري والسمنة، وقد زُوّدوا بالنصائح الطبية، وضرورة مراجعة ومتابعة حالاتهم بالمستشفيات لزيادة الاطمئنان وتلقي العلاج.
وفي ختام تصريحاته، شكر "المطيري"؛ كل مَن أسهم في إنجاح الفعالية من شركاء النجاح في جمعية عيوني الصحية والمتطوعين، والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، ووزارة الصحة، ورجال الأعمال، والمؤسسات المانحة، وبرامج المسؤولية المجتمعية في المؤسسات والشركات التجارية، على دعمهم المتواصل برامج وفعاليات الجمعية الصحية؛ داعياً الشركاء إلى استمرار التعاون مع الجمعية لتعزيز التنمية الصحية في بلادنا الغالية.