"الأرصاد": هطول أمطار رعدية وزخات من البرد على نجران وجازان وعسير والباحة والرياض والشرقية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى غربية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وجنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 30 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 40 كم/ساعة مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين مع السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج قد تصل إلى مائج مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر وربع، وحالة البحر خفيف الموج.