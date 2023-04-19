٢٥ مختصاً في علوم الفلك في بيان مشترك: لا إمكانية لرؤية هلال شوال غداً

وجاء في البيان أن هلال يوم الخميس ٢٠ أبريل الجاري وفقاً لوضعه عند غروب الشمس في مكة المكرّمة يكون بُعده عن الشمس 5.1 درجة، وفي القدس يبعد القمر عن الشمس 5.4 درجة، وفي القاهرة يبعد القمر عن الشمس 5.5 درجة، وفي أبوظبي يبعد عن الشمس 4.7 درجة.