٢٥ مختصاً في علوم الفلك في بيان مشترك: لا إمكانية لرؤية هلال شوال غداً

أصدر ٢٥ مختصاً في علوم الفلك من ١٣ دولة بياناً مشتركاً، أجمعوا فيه عدم إمكانية رؤية هلال عيد الفطر المبارك يوم الخميس ٢٠ أبريل الجاري.
وأكّد المتخصّصون في البيان، أنه وفقاً لجميع المعايير الفلكية القديمة والحديثة فإن رؤية الهلال يوم الخميس غير ممكنة بالعين المجردة في العالم العربي والإسلامي ، وغير ممكنة حتى باستخدام التلسكوب في معظمها وجلها أقل من حد دانجون - (حد "دانجون" المتفق عليه عالمياً هو 6 درجات).
وجاء في البيان أن هلال يوم الخميس ٢٠ أبريل الجاري وفقاً لوضعه عند غروب الشمس في مكة المكرّمة يكون بُعده عن الشمس 5.1 درجة، وفي القدس يبعد القمر عن الشمس 5.4 درجة، وفي القاهرة يبعد القمر عن الشمس 5.5 درجة، وفي أبوظبي يبعد عن الشمس 4.7 درجة.
وتابع البيان أنه، بالنسبة للدول التي تكتفي بغروب القمر بعد الشمس حسابياً ولا تشترط رؤية الهلال، أو تكتفي بإمكانية الرؤية من أي مكان في العالم يشترك معها بليل، فيصح تماماً أن يكون عيد الفطر فيها يوم الجمعة 21 إبريل.
أما بالنسبة للدول التي تشترط الرؤية المحلية (الصحيحة) بالعين المجردة فقط، أو الدول الواقعة في آسيا وتقبل الرؤية المحلية بالتلسكوب، فيفترض أن تكون عدة رمضان فيها 30 يوماً وأن يكون عيد الفطر فيها يوم السبت 22 أبريل.