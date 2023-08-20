"شؤون الأسرة": تحصيل الطلاب الدراسي يرتبط بحصولهم على قسط كافٍ من النوم

وجّه مجلس شؤون الأسرة، نصائح مهمة لأولياء الأمور مع بداية العام الدراسي الجديد، مبينًا عدد ساعات النوم وتأثيرها على الدراسة.
وأوضح المجلس أن تحصيل الطلاب الدراسي يرتبط بشكل وثيق بحصولهم على قسط كافٍ من النوم؛ حيث يساهم ذلك في تعزيز قدراتهم العقلية واستيعابهم الذهني؛ مشيرًا إلى أن الطلبة من عمر 6 إلى 12 عامًا يحتاجون من 9 إلى 12 ساعة نوم في اليوم، أما الطلبة من عمر 13 إلى 18 عامًا فيحتاجون من 8 إلى 10 ساعات نوم في اليوم.
وأبان أن تأثير قلة النوم على الطلاب والطالبات يتمثل في: شحوب الوجه، والشعور بالنعاس طوال اليوم، وتقلبات المزاج، وصعوبة التعلم والتذكر، وفقدان الشعور بالحماس، وزيادة الوزن.
وأوصى المركز أولياء الأمور بمساعدة الأبناء على خلق روتين ليلي قبل النوم لتهدئة الأعصاب، مثل قراءة الأدعية الواردة قبل النوم، وتوجيههم بالابتعاد عن المنبهات بعد الساعة الـ4 مساءً.