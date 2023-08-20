"شؤون الأسرة": تحصيل الطلاب الدراسي يرتبط بحصولهم على قسط كافٍ من النوم

وأوضح المجلس أن تحصيل الطلاب الدراسي يرتبط بشكل وثيق بحصولهم على قسط كافٍ من النوم؛ حيث يساهم ذلك في تعزيز قدراتهم العقلية واستيعابهم الذهني؛ مشيرًا إلى أن الطلبة من عمر 6 إلى 12 عامًا يحتاجون من 9 إلى 12 ساعة نوم في اليوم، أما الطلبة من عمر 13 إلى 18 عامًا فيحتاجون من 8 إلى 10 ساعات نوم في اليوم.