أكاديمية الجزيرة العالمية تُعزِّز بنيتها التحتية بمجالَيْ الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي

وأشارت الشركة في تقرير، أصدرته بعنوان "البنى التحتية الرقمية (الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي)"، إلى حرصها على اتباع أفضل المعايير المعتمدة في مجال الأمن السيبراني، موضحة أن موقع الشركة مُؤمَّن بشهادة SSL التي تعمل على حماية وتشفير البيانات المتناقلة بين الموقع والسيرفر؛ إذ إنها لا تمكِّن أي طرف آخر من التعرف على البيانات.