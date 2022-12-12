أمير تبوك يستقبل القنصل العام لجنوب إفريقيا لدى المملكة

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم الاثنين، القنصل العام لجمهورية جنوب إفريقيا لدى المملكة محمد قاسم جبريل، والوفد المرافق له.