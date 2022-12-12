أمير تبوك يستقبل القنصل العام لجنوب إفريقيا لدى المملكة

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم الاثنين، القنصل العام لجمهورية جنوب إفريقيا لدى المملكة محمد قاسم جبريل، والوفد المرافق له.
ورحّب أمير المنطقة بالقنصل الجنوب إفريقي، والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
من جهته، عبّر القنصل الجنوب إفريقي محمد جبريل، عن بالغ شكره وتقديره لأمير تبوك، على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.
وأبدى إعجابه بما شاهده بمنطقة تبوك من تطور تنموي شمل جميع المجالات الحيوية.
وفي نهاية الاستقبال، تسلّم أمير منطقة تبوك، هدية تذكارية من القنصل العام لجمهورية جنوب إفريقيا.