"زين السعودية" تطلق مفهومًا جديدًا لخدمات "التصديق الرقمي"

وبهذا التعاون، سيقدم الجانبان قيمةً مميزة للعملاء؛ إذ تسعى "زين السعودية" إلى تحقيق المزيد من الاستدامة في خدماتها من خلال توفير حلول رقمية متطورة لدعم قطاع الأعمال في أتمتة العمليات؛ بما يسهم في تعزيز تجربة العملاء وتسهيل العمليات الإلكترونية التي تدعم التحول الرقمي وحماية البيانات؛ تنفيذًا لاستراتيجية الحكومة الرقمية ومستهدفات رؤية السعودية 2030.. ويأتي ذلك في إطار تسخير "زين السعودية" إمكانياتها المتطورة لتعزيز خدمات نظام التعاملات الإلكترونية المرتبطة في "نفاذ"، والذي سيساهم في التحقق من صحة هوية التوقيعات الخاصة بالشركات والمؤسسات، وضمان الامتثال للوائح القانونية والمعايير الأمنية المحلية، مع إمكانية تتبع المستندات وحفظها في سحابة إلكترونية.