حتى التاسعة مساءً.. "الأرصاد": أمطار غزيرة على جازان ومتوسطة على الباحة

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان ومتوسطة على الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ وشبه انعدام للرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان السيول.
وأوضح المركز أن الحالة تشمل في جازان محافظات أبوعريش، وأحد المسارحة، الطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، والحرث، والريث، والداير، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والعارضة، ومركز الفطيحة، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، وفي الباحة محافظات العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، المخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ9 مساءً.