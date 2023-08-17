حتى التاسعة مساءً.. "الأرصاد": أمطار غزيرة على جازان ومتوسطة على الباحة

وأوضح المركز أن الحالة تشمل في جازان محافظات أبوعريش، وأحد المسارحة، الطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، والحرث، والريث، والداير، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والعارضة، ومركز الفطيحة، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، وفي الباحة محافظات العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، المخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها.