"السديس" يهنّئ خادم الحرمين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

وقال: يسرّني أنْ أرفع لمقام خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، التهانيَ والتبريكات بقدوم عيد الفطر، وأسأل الله، عز وجل، أن يديم على بلادنا الأمنَ والأمان، وعلى مقامه الكريم موفور الصحة والعافية.