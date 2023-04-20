"السديس" يهنّئ خادم الحرمين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

رفع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك لعام "1444هـ".
وقال: يسرّني أنْ أرفع لمقام خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، التهانيَ والتبريكات بقدوم عيد الفطر، وأسأل الله، عز وجل، أن يديم على بلادنا الأمنَ والأمان، وعلى مقامه الكريم موفور الصحة والعافية.
وقدم الشيخ السديس شكره وتقديره للقيادة الرشيدة، حفظها الله، على جليل العناية وفائق الرعاية التي جسدت اهتمام المملكة العربية السعودية بالتطوير المتواصل لمنظومة الحرمين الشريفين؛ حيث بذلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بالتعاون مع الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن؛ كافة الجهود لإكمال سلسلة النجاحات المتواصلة في خدمة الحاج والمعتمر والزائر.