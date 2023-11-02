أمطار خفيفة ومتوسطة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها رياحًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية

كما أصدر المركز تنبيهًا تضمّن أمطارًا متوسطة تشمل تأثيراتها رياحًا شديدة السرعة، وشبة انعدام في مدى الرؤية، وتساقطًا للبرد، وجريانًا للسيول، وصواعق رعدية، على محافظتي الحناكية والمهد؛ مشيرًا إلى أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة ظهرًا وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.