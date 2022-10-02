مستشفى ينبع العام يُساهم بإنقاذ حياة طفلة ابتلعت جسماً غريباً تسبب في انسداد مجرى التنفس

وفي التفاصيل وصلت الطفلة إلى الطوارئ برفقة والديها، وهي في حالة حرجة جداً بسبب الاختناق بعد ابتلاع جسم غريب "مجسم دائري صغير صلب"، حيث تمت مباشرة الحالة فوراً من فريق الأطفال المناوب بالتعاون مع طبيب الأنف والأذن والحنجرة واتضح وجود اختناق حاد وعدم القدرة على التنفس مع تباطؤ في نبضات القلب، وذلك بسبب انسداد شديد في مجرى التنفس.