مستشفى ينبع العام يُساهم بإنقاذ حياة طفلة ابتلعت جسماً غريباً تسبب في انسداد مجرى التنفس

نجح فريق طبي بطوارئ مستشفى ينبع العام بالنطاق الصحي الرابع بتجمع المدينة المنورة الصحي من إنقاذ حياة طفلة تبلغ من العمر 8 أشهر بعد ابتلاع جسماً غريباً أدي إلى انسداد شديد في مجرى التنفس وسبب اختناق حاد وعدم القدرة على التنفس مع تباطؤ في نبضات القلب.
وفي التفاصيل وصلت الطفلة إلى الطوارئ برفقة والديها، وهي في حالة حرجة جداً بسبب الاختناق بعد ابتلاع جسم غريب "مجسم دائري صغير صلب"، حيث تمت مباشرة الحالة فوراً من فريق الأطفال المناوب بالتعاون مع طبيب الأنف والأذن والحنجرة واتضح وجود اختناق حاد وعدم القدرة على التنفس مع تباطؤ في نبضات القلب، وذلك بسبب انسداد شديد في مجرى التنفس.
وعلى الفور تم التعامل مع الحالة طبيًا ونجح الفريق بفضل الله في انقاذ حياة الطفلة واستخراج الجسم الغريب من داخل مجرى التنفس بعناية شديدة وتم تقديم الإسعافات اللازمة بعد ذلك وتنويم الطفل تحت الملاحظة حتى استقرت حالة الطفلة واستعادة التنفس بشكلٍ طبيعي وغادرت المستشفى بصحة جيدة.