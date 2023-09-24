فرحة ترتسم على محيا الصغار.. مشاهد مبهجة لاحتفال جدة وزوّارها بيوم الوطن

وشارك عديد من الجهات بفعاليات مختلفة، وتنفيذ مسيرات على طول الواجهة البحرية، منها نادي الإبل بفعالية اليوم الوطني بأسلوب حديث ومبتكر، وبهوية تواكب مرحلة الحلم والتحقيق، إلى جانب مشاركة الأطفال الذين ارتسمت على محياهم علامات البهجة بمشاركة أهاليهم.