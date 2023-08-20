"المرئي والمسموع": هذه الحالات الثلاث مستثناة من ترخيص "موثوق"

والحالة الثانية هي إعلان الفرد عن منتج أو خدمة خاصة به عبر حسابه الشخصي, فيما تشمل الحالة الثالثة رعاية الأفراد ما دون سن 18 للأنشطة التعليمية والرياضية والثقافية على أن يكون النشاط ملائمًا لهذه الفئة العمرية.