"المرئي والمسموع": هذه الحالات الثلاث مستثناة من ترخيص "موثوق"

قالت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع اليوم، إن ضوابط ترخيص #موثوق تسري على الفرد، المواطن والمقيم، والمستثمر الأجنبي المعلن عبر منصات التواصل الاجتماعي، ويُستثنى من ذلك حالات محددة وفق الضوابط.
وأوضحت أن الحالات المستثناة من ترخيص موثوق تشمل الإعلان عن حدث أو فعالية لجهة حكومية، ويكون حسب الإجراءات التي تضعها الهيئة.
والحالة الثانية هي إعلان الفرد عن منتج أو خدمة خاصة به عبر حسابه الشخصي, فيما تشمل الحالة الثالثة رعاية الأفراد ما دون سن 18 للأنشطة التعليمية والرياضية والثقافية على أن يكون النشاط ملائمًا لهذه الفئة العمرية.