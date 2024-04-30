ستكون عن بُعد.. تعليق الدراسة الحضورية في جامعة حفر الباطن اليوم الأربعاء

علقت جامعة حفر الباطن الدراسة الحضورية اليوم الأربعاء، على أن تكون عن بُعد بكلياتها وفروعها كافة بالخفجي والنعيرية وقرية العليا؛ وذلك بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، واللجنة المختصة، وحرصًا على سلامة الجميع.