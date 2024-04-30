ستكون عن بُعد.. تعليق الدراسة الحضورية في جامعة حفر الباطن اليوم الأربعاء

علقت جامعة حفر الباطن الدراسة الحضورية اليوم الأربعاء، على أن تكون عن بُعد بكلياتها وفروعها كافة بالخفجي والنعيرية وقرية العليا؛ وذلك بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، واللجنة المختصة، وحرصًا على سلامة الجميع.
وتفصيلاً، أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرًا بشأن حالة الطقس على محافظة حفر الباطن اليوم؛ إذ توقع المركز -بمشيئة الله- حدوث رياح شديدة السرعة مصحوبة بأمطار غزيرة، تشمل تأثيراتها انعدامًا في الرؤية الأفقية، وتساقط البَرَد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
وبيّن المركز أن الحالة ستستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الثانية عشرة من مساء الأربعاء.