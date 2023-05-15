فريق "إغاثي الملك سلمان" يلتقي نائب منسق الشؤون الإنسانية في السودان

التقى فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، في بورتسودان، نائب منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "الأوتشا" في السودان أنطوان جيرارد.
وشهد اللقاء استعراض الوضع والاحتياج الإنساني للفئات المتضررة في السودان، جراء الأزمة الحالية وآليات التنسيق المشترك بين الجانبين لتسهيل تقديم المساعدات لمستحقيها.
واطلع فريق المركز المسؤول الدولي على آلية تدخل المملكة عبر المركز العاجلة لمساعدة الشعب السوداني عبر تسيير الجسر الإغاثي المشتمل على مساعدات غذائية وإيوائية وطبية متنوعة لنجدة المتضررين والنازحين، وإطلاق الحملة الشعبية السعودية عبر منصة (ساهم) للتخفيف من آثار الأزمة التي تمر بهم.