فريق "إغاثي الملك سلمان" يلتقي نائب منسق الشؤون الإنسانية في السودان

التقى فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، في بورتسودان، نائب منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "الأوتشا" في السودان أنطوان جيرارد.