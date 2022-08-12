وجبات سريعة مجانًا.. مالك مطعم يطلق مبادرة لإطعام الفقراء برفحاء

فعند توجُّهك للمطعم قد تصادفك على باب المدخل عبارة كُتب عليها: "أخي العزيز: إذا لم يكن لديك مال فلا تستحِ وتترك نفسك وعائلتك بلا أكل، تفضّل وخذ ما تحتاجه وعائلتك من عندي، فرزقي ورزقك على الله".