وجبات سريعة مجانًا.. مالك مطعم يطلق مبادرة لإطعام الفقراء برفحاء

أطلق مالك مطعم في رفحاء، مبادرة خيرية للفئات المحتاجة بتقديم وجبات سريعة لهم مجانًا طوال العام.
فعند توجُّهك للمطعم قد تصادفك على باب المدخل عبارة كُتب عليها: "أخي العزيز: إذا لم يكن لديك مال فلا تستحِ وتترك نفسك وعائلتك بلا أكل، تفضّل وخذ ما تحتاجه وعائلتك من عندي، فرزقي ورزقك على الله".
من جهته أوضح مالك المطعم بدر بن مشعل الشمري لـ"سبق"؛ أن الهدف من هذه المبادرة التقرب إلى الله عز وجل من خلال دعم الفقراء والمحتاجين والفئات الضعيفة في المجتمع بتقديم المأكولات المتنوعة لهم بدون مقابل.
وذكر "الشمري" أن الهدف من المبادرة كسب مرضاة الله عز وجل وليس البحث عن التسويق والإعلانات المبطنة، مؤكدًا أن المطعم يشهد إقبالًا كثيفًا من الزبائن؛ نظرًا لجودة المأكولات وحيوية المكان والخدمة الراقية.
ولاقت مبادرة مالك المطعم تفاعلًا كبيرًا من الجميع، مطالبين بقية المحلّات بالتفاعل مع الفقراء والتخفيف من معاناتهم وتقديم المعونات لهم.