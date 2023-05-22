فيديو.. رائد الفضاء الإماراتي "النيادي": نترقب لحظة وصول "القرني وبرناوي" للمحطة الدولية

وأضاف "النيادي": قريبًا جدًّا سيصل طاقم أكسيوم 2 يحمل كلًّا من بيغي ويتسن رائدة الفضاء السابقة في وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، والطيار جون شوفنر الذي سيقود المركبة، إلى جانب السعودييْن علي القرني وريانة برناوي، وسنستقبلهم بكل حفاوة، ونتمنى عودتهم السالمة بعد تحقيق الأهداف العلمية لمهمتهم.