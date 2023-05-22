فيديو.. رائد الفضاء الإماراتي "النيادي": نترقب لحظة وصول "القرني وبرناوي" للمحطة الدولية

أعرب رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، عن حماسه وترقبه الشديد للحظة التاريخية لوصول الرائديْن السعودييْن (علي القرني، وريانة برناوي) إلى محطة الفضاء الدولية، والتي تشهد لأول مرة اجتماع 3 عرب في الفضاء.
وقال "النيادي": من الأشياء الجميلة التي ننتظرها كرواد فضاء على متن محطة الفضاء الدولية؛ هي وصول طاقم جديد إلى المحطة.
وأضاف "النيادي": قريبًا جدًّا سيصل طاقم أكسيوم 2 يحمل كلًّا من بيغي ويتسن رائدة الفضاء السابقة في وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، والطيار جون شوفنر الذي سيقود المركبة، إلى جانب السعودييْن علي القرني وريانة برناوي، وسنستقبلهم بكل حفاوة، ونتمنى عودتهم السالمة بعد تحقيق الأهداف العلمية لمهمتهم.
وفي رحلة تاريخية انطلق صاروخ "فالكون 9" من مركز كينيدي الفضائي في ولاية فلوريدا، حاملًا أول رائد فضاء سعودي، وأول رائدة فضاء سعودية وعربية مسلمة.
وانطلقت رحلة الرائدين السعوديين إلى محطة الفضاء الدولية مساء الأحد، ومن المُنتظر أن يُجريَ الرائدان السعوديان 11 تجربة علمية رائدة في الجاذبية الصغرى، و3 تجارب توعوية تعليمية، و6 تجارب علمية وبحثية.
وتأتي رحلة رائدي الفضاء السعوديين ريانة برناوي وعلي القرني ضمن برنامج السعودية لرواد الفضاء الذي انطلق في 22 سبتمبر 2022.