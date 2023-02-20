34 درجة.. مكة المكرمة وجدة تسجلان أعلى درجة حرارة بالمملكة

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الاثنين، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت مكة المكرمة وجدة أعلى درجة حرارة بـ34 مئوية؛ فيما سجلت طريف أقل درجة حرارة 3 مئوية.