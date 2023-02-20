34 درجة.. مكة المكرمة وجدة تسجلان أعلى درجة حرارة بالمملكة

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الاثنين، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت مكة المكرمة وجدة أعلى درجة حرارة بـ34 مئوية؛ فيما سجلت طريف أقل درجة حرارة 3 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: مكة المكرمة وجدة 34 مئوية، والقنفذة وينبع 32 مئوية، وجازان 31 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت طريف في أدنى القائمة 3 مئوية، تليها عرعر ورفحاء والقريات 4 مئوية، وسكاكا 6 درجات، وحفر الباطن 7 مئوية.
وسجلت أبها وجازان وطريف والقنفذة أعلى نسبة رطوبة بين 90% و85%.