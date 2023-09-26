"شؤون الأسرة" و"الوصول الشامل" بجامعة سعود يوقعان اتفاقية إطارية

وتشمل مجالات التعاون بين الطرفين: البرامج الموجهة للمجتمع، وبرامج التوعية العامة، وبرامج تعزيز أفراد الأسرة من المعارض والمحاضرات العامة والمؤتمرات، وبرامج دعم الأسرة، والتي منها لقاء الخبراء والتعاون في مجال الدراسات والأبحاث المشتركة، والاطلاع على أفضل التجارب والممارسات، وعقد الندوات والمحاضرات والبرامج التدريبية المشتركة، تبادل المعلومات والإحصائيات التي تدعم برامج الأسرة.