استعدادًا للمغادرة.. أكثر من 550 ألف حاج يصلون المدينة المنورة

وأشارت الإحصائية إلى أن إجمالي الحجاج المغادرين في طريقهم إلى بلدانهم بلغ 418.734 حاجًّا، فيما بلغ عدد المغادرين أمس الجمعة 28.113 حاجًّا، غادر منهم 26.069 حاجًّا من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة عبر 106 رحلات، بينما غادر 2039 حاجًّا من محطة استقبال الهجرة عبر 20 رحلة.