40 مئوية.. الأحساء تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الإثنين، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت الأحساء أعلى درجة حرارة بـ 40 مئوية، فيما سجّلت طريف والقريات أقل درجة حرارة 10 مئوية.