40 مئوية.. الأحساء تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم
محليات

40 مئوية.. الأحساء تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم

سبق
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كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الإثنين، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت الأحساء أعلى درجة حرارة بـ 40 مئوية، فيما سجّلت طريف والقريات أقل درجة حرارة 10 مئوية.

وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: الأحساء 40 مئوية، وكل من مكة المكرّمة وشرورة والخرج 38 درجة، والدمام والرياض ووادي الدواسر 36 درجة.

وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت طريف والقريات في أدنى القائمة بـ 10 مئوية، تليها أبها وتبوك والباحة 14 درجة، وحائل وعرعر وسكاكا والطائف 15 درجة.

وسجّلت الباحة وأبها وجازان والطائف أعلى رطوبة بنسبة 90%.

المركز الوطني للأرصاد
درجات الحرارة

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