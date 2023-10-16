"الزكاة" تستعرض تجربتها في تحقيق شهادة الاعتراف بالتميز المؤسسي بـ 5 نجوم

شاركت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في النسخة الثانية من مؤتمر المؤسسة الأوروبية للجودة EFQM المنعقد في أبو ظبي، وذلك من خلال جلسة حوارية بعنوان "فوائد تبني نموذج EFQM"، واستعرضت تجربتها في تحقيق شهادة الاعتراف بالتميز المؤسسي بمستوى 5 نجوم، التي حصلت عليها مؤخرًا.
وركزت الهيئة خلال المؤتمر على إيضاح جهودها في تحقيق شهادة الاعتراف بالتميز المؤسسي بمستوى 5 نجوم، كأول وأعلى جهة على مستوى المملكة تحقق هذا الإنجاز على كامل المنظمة، وسعيها للتحسين المستمر من خلال تفعيل أحد أهم ممكناتها الاستراتيجية، وهو "التميز التشغيلي وكفاءة الإنفاق"، وقيامها بتوفير أدوات تضمن استدامة الجودة والتميز المؤسسي من خلال التركيز على رضا العملاء والشركاء والجهات ذات العلاقة، وتحديد التوجهات الحالية والمستقبلية، وتطوير وتحسين العمليات والخدمات، وقياس مؤشرات الأداء الاستراتيجية والتشغيلية والتركيز على التحول الرقمي والاستفادة من التقنيات الناشئة بما يضمن الكفاءة العالية في الأداء وتقديم الخدمات.
وشهدت فعاليات المؤتمر استلام الهيئة شهادة الاعتراف بالتميز المؤسسي بمستوى 5 نجوم، بحضور عدد من ممثلي الجهات والمؤسسات من القطاعين الحكومي والخاص من مختلف دول الإقليم.
ويأتي حصول هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على هذا الاعتراف المرموق بناءً على تميزها وفقًا للنهج الرائد عالميًا للمنظمة الأوروبية لإدارة الجودة من خلال تطبيق نموذجها المعتمد (EFQM) الذي يُعد الأوسع انتشارًا في العالم، ويُعد استيفاء متطلبات النموذج من أبرز مستهدفات الجهات في مجال التميز المؤسسي، حيث يمكّن المؤسسات من تحقيق نتائج أعمال متميزة ومستويات عالية ومستدامة، ويُسهم في تحسين بيئة العمل وزيادة إنتاجية العاملين.