"الزكاة" تستعرض تجربتها في تحقيق شهادة الاعتراف بالتميز المؤسسي بـ 5 نجوم

وركزت الهيئة خلال المؤتمر على إيضاح جهودها في تحقيق شهادة الاعتراف بالتميز المؤسسي بمستوى 5 نجوم، كأول وأعلى جهة على مستوى المملكة تحقق هذا الإنجاز على كامل المنظمة، وسعيها للتحسين المستمر من خلال تفعيل أحد أهم ممكناتها الاستراتيجية، وهو "التميز التشغيلي وكفاءة الإنفاق"، وقيامها بتوفير أدوات تضمن استدامة الجودة والتميز المؤسسي من خلال التركيز على رضا العملاء والشركاء والجهات ذات العلاقة، وتحديد التوجهات الحالية والمستقبلية، وتطوير وتحسين العمليات والخدمات، وقياس مؤشرات الأداء الاستراتيجية والتشغيلية والتركيز على التحول الرقمي والاستفادة من التقنيات الناشئة بما يضمن الكفاءة العالية في الأداء وتقديم الخدمات.