استعدادًا لزيارته.. كوريا تتزين بلافتات الترحيب بولي العهد

وقالت مصادر صناعية إن الشركة عقدت اليوم الأربعاء اجتماع مجلس الإدارة؛ لمناقشة ما إذا كان سيوافق على الاستثمار النهائي في مشروع "شاهين"، وتخطط الشركة لإعلان نتائج الاجتماع غدًا الخميس؛ بمناسبة زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى كوريا الجنوبية.