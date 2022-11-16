استعدادًا لزيارته.. كوريا تتزين بلافتات الترحيب بولي العهد

تزين مبنى شركة "إس أويل" لتكرير النفط بالعاصمة الكورية سيوول بلافتات ترحيب؛ بمناسبة الزيارة المرتقبة لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء إلى كوريا الجنوبية.
وشوهدت واجهة مبنى الشركة في العاصمة الكورية متزينًا بلافتة عملاقة تصدرتها صورة ولي العهد، والعلمين السعودي والكوري، إضافة إلى عبارات الترحيب باللغات العربية والكورية والإنجليزية.
ووفقًا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، فإنه من المتوقع أن تنفذ شركة "إس-أويل" مشروع "شاهين" للبتروكيماويات بمناسبة زيارة ولي العهد.
وقالت مصادر صناعية إن الشركة عقدت اليوم الأربعاء اجتماع مجلس الإدارة؛ لمناقشة ما إذا كان سيوافق على الاستثمار النهائي في مشروع "شاهين"، وتخطط الشركة لإعلان نتائج الاجتماع غدًا الخميس؛ بمناسبة زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى كوريا الجنوبية.