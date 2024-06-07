بتوجيه "خالد بن سلمان".. "الدفاع" تنهي استعداداتها لدعم جهود الجهات المعنية في الحج

وتتمثل مهام ومسؤوليات وحدات وزارة الدفاع وقطاعاتها المختلفة في حج هذا العام، في تقديم المساندة الأمنية لوزارة الداخلية في تنفيذ الخطة العامة لحفظ النظام وتعزيز الإجراءات الأمنية لمنع وقوع أي حوادث تخل بأمن الحج والحجاج، وذلك من خلال الإشراف على ساحات الحرم المكي، وإدارة المجال الجوي للمشاعر المقدسة، ومراقبة تدفق وحركة الحشود من وإلى المشاعر المقدسة، وتسيير رحلات جوية على مدار الساعة بواسطة الطائرات العمودية.