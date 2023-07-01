تغيب "عبدالرحمن الصاعدي" في مكة منذ 8 أيام

"الصاعدي" البالغ من العمر "25 عامًا"، خرج من منزل أسرته، الكائن في حي المقرح بمكة المكرمة، في تاريخ 6 ذي الحجة الجاري، مرتديًا "بنطلونًا" أسود، و"تيشرت" أحمر.