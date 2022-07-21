السماح بمشاركة السلالات السودانية يُشعل منافسات الهجن في الطائف

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد 2022 بالسماح لأول مرة بمشاركة السلالات السودانية التي تتميّز بسرعة الركض، وهو الملمح البارز في هذه النسخة، والذي سيشعل قوة المنافسات والنديّة مع السلالات الأخرى كالعمانية والمهجّنة والحرّة، وسيضاعف دخول المشاركين الجدد من الدول العربية.
وقال المتحدث الرسمي للمهرجان أحمد البدر: تم السماح في نسخة 2022 لمشاركة جميع سلالات الهجن بما فيها السودانية، ما عدا ذات السنامين.
وأشار إلى حجم الإقبال الكبير الذي يشهده ميدان الطائف التاريخي، موضحًا أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات للانطلاقة بعد غدٍ السبت.
من جهته، كشف محلل رياضات الهجن طالب المرّي، أن قرار الاتحاد السعودي للهجن بمشاركة السلالات السودانية كان قراراً صائباً ويشكر عليه الاتحاد، وأن السماح لها يحقق مزيداً من عالمية المهرجان، ويفتح فرص المشاركة أمام الكثير من الملاّك في الدول العربية، ودخول هذه السلالات؛ أسوة بالسلالات الأخرى سيرفع من رتم المنافسة أثناء السباقات.
وذكر أن أول من جاء بسلالات الهجن السودانية هو الملك خالد طيب الله ثراه والأمير سعود بن محمد, والمعروفة من أنواعها هي "سياف، وعز الجيش، والكاظم، والقاهر" وهي سلالات نادرة وتتميزّ بالسرعة كالسلالات الأخرى.
ويحظى مهرجان ولي العهد للهجن باهتمام إعلامي كبير لرصد الاستعدادات وسط ترقّب من الملاك لساعة الانطلاقة الأولى صباح السبت القادم.
ويسعى المهرجان بدعم لامحدود من القيادة الرشيدة، إلى تأصيل هذا التراث العريق وتعزيز هويته في الثقافة السعودية والعربية والإسلامية، وقد تم رصد جوائز مالية في هذه النسخة بأكثر من 56 مليون، وأكثر من 591 شوطاً؛ دلالةً على قوة وحجم المشاركة.