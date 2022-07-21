السماح بمشاركة السلالات السودانية يُشعل منافسات الهجن في الطائف

من جهته، كشف محلل رياضات الهجن طالب المرّي، أن قرار الاتحاد السعودي للهجن بمشاركة السلالات السودانية كان قراراً صائباً ويشكر عليه الاتحاد، وأن السماح لها يحقق مزيداً من عالمية المهرجان، ويفتح فرص المشاركة أمام الكثير من الملاّك في الدول العربية، ودخول هذه السلالات؛ أسوة بالسلالات الأخرى سيرفع من رتم المنافسة أثناء السباقات.