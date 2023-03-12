شرورة تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة وطريف الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأحد، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت شرورة أعلى درجة حرارة بـ 32 مئوية، فيما سجّلت طريف أقل درجة حرارة 9 مئوية.