محليات

شرورة تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة وطريف الأدنى

أبها والباحة وجازان والطائف وبيشة أعلى رطوبة 90%
شرورة تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة وطريف الأدنى
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سبق

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأحد، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت شرورة أعلى درجة حرارة بـ 32 مئوية، فيما سجّلت طريف أقل درجة حرارة 9 مئوية.

وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: شرورة 32 درجة، ووادي الدواسر 31 مئوية وجازان 30 درجة مئوية، والمدينة المنوّرة وجدة وينبع 29 مئوية.

وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت طريف في أدنى القائمة بـ 9 مئوية، تليها أبها والباحة وحائل وعرعر ورفحاء والقريات 10 درجات.

وسجّلت أبها والباحة وجازان والطائف وبيشة أعلى رطوبة 90%.

المركز الوطني للأرصاد
درجات الحرارة

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