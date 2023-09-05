"الأرصاد" تستعرض أبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال الـ 24 ساعة المقبلة

رصد المركز الوطني للأرصاد، أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على المملكة، اليوم الثلاثاء، لمدة 24 ساعة.
وأوضح المركز أن الحالة العامة للأجواء تشهد فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاءٍ من مناطق: جازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.
وتوقع المركز أن تنشط الرياح السطحية التي تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من منطقة نجران، والأجزاء الجنوبية من منطقتَي الشرقية والرياض.
وأضاف أن درجة الحرارة العظمى اليوم 47 درجة بمكة المكرّمة، فيما تسجّل السودة أقل درجة حرارة 13 مئوية، وأعلى نسبة رطوبة 95%.