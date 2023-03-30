هطولات تصل أحياء بالعاصمة ليلًا.. "خريطة أمطار الـ24 ساعة" تمتد لهذه المناطق

وفي التفاصيل، يُتوقع أن تتأثر المملكة اليوم بامتداد ضعيف لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، يصاحبه استجابة سطحية من منخفض البحر الأحمر؛ بحيث تتكاثر بعض السحب على ارتفاعات مختلفة على المحافظات الشمالية من منطقة الرياض إداريًّا، والقصيم، وجنوب شرق حائل، وبعض المحافظات الشمالية من المنطقة الشرقية، وتترافق هذه السحب بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، كما تُصحَب بحدوث الرعد أحيانًا ونشاط في الرياح السطحية، وفق موقع "طقس العرب".