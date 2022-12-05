"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار غزيرة وعواصف رملية وضباب مع انعدام في الرؤية

أصدر مركز الأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة في مناطق (الشرقية ومكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة والشمالية والجوف وعسير وحائل).
وتفصيلاً، أوضح المركز في تحذير للمنطقة الشرقية أنها تشهد عواصف رملية مصحوبة بأمطار غزيرة، وتساقُط البَرَد، وسيول، وانعدام في الرؤية.
وتشمل الحالة القيصومة وحفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 11.00 من صباح الثلاثاء، فيما تشهد المنطقة ضبابًا على الخُبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة حتى الساعة التاسعة صباحًا.
وتشهد منطقة المدينة المنورة أتربة مثارة وأمطارًا رعدية مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحناكية، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا، فيما تشهد الأكحل والمهد والهندية ووادي الفرع أمطارًا رعدية حتى الساعة الـ20.00 من مساء الثلاثاء.
كما تشهد منطقة مكة المكرمة أتربة مثارة وأمطارًا رعدية مع تدنٍّ في الرؤية.
وتشمل الحالة الشعيبة والليث والمظيلف، وتستمر حتى الساعة الـ12.00 من ظهر الثلاثاء، فيما تشهد ثول وجدة أمطارًا رعدية حتى الساعة الـ13.00 من مساء الثلاثاء، فيما تشهد خليص وعسفان والكامل ورهاط ومدركة والسيل الكبير والشفا والطائف والهدا والجموم والعاصمة المقدسة وبحرة وعرفات أمطارًا رعدية تستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الثلاثاء، بينما نبَّه المركز المنطقة أيضًا بضباب وتدنٍّ في الرؤية على أضم وميسان والشفا والطائف والهدا حتى التاسعة صباحًا.
ونبَّه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن حتى الساعة التاسعة صباحًا.
وتشهد منطقة الحدود الشمالية أيضًا ضبابًا مع تدنٍّ في الرؤية.
وتشمل الحالة حزم الجلاميد وعرعر والعويقيلة ورفحاء وطريف، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.
وتشهد أيضًا منطقة الجوف ضبابًا مع تدنٍّ في الرؤية.
وتشمل الحالة أبو عجرم ودومة الجندل وسكاكا والقريات وطبرجل، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.
ونبّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في الرؤية.
وتشمل الحالة النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب حتى الساعة التاسعة صباحًا.
وتشهد منطقة حائل أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الشنان والغزالة وسميراء، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا.