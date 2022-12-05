"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار غزيرة وعواصف رملية وضباب مع انعدام في الرؤية

وتشمل الحالة الشعيبة والليث والمظيلف، وتستمر حتى الساعة الـ12.00 من ظهر الثلاثاء، فيما تشهد ثول وجدة أمطارًا رعدية حتى الساعة الـ13.00 من مساء الثلاثاء، فيما تشهد خليص وعسفان والكامل ورهاط ومدركة والسيل الكبير والشفا والطائف والهدا والجموم والعاصمة المقدسة وبحرة وعرفات أمطارًا رعدية تستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الثلاثاء، بينما نبَّه المركز المنطقة أيضًا بضباب وتدنٍّ في الرؤية على أضم وميسان والشفا والطائف والهدا حتى التاسعة صباحًا.