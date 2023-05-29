اشتداد وتوسع ثم تراجع.. هطولات الـ 48 تتناوب بمناطق المملكة والعواصف مؤقتة

يُشير آخر الخرائط الجوية الناتجة عمّا يُسمّى المُحاكاة الحاسوبية، إلى أنه يُتوقع أن يتعمّق تأثير الحالة المناخية على المملكة السعودية، اليوم الإثنين؛ وذلك نتيجة تزايد تدفق تيارات هوائية شبه استوائية ورطبة للغاية لأجواء المملكة، بالتزامن مع اندفاع تيارات هوائية أقل حرارة من شرقي البحر الأبيض المُتوسط.
ويُتوقع أن يشتد ويتسع نطاق تأثير الحالة الممطرة على المملكة اليوم الإثنين، بحيث يُتوقع هطول أمطار مُتوسطة إلى غزيرة على أجزاءٍ واسعة من القطاع الغربي للمملكة بما فيه الطائف والمدينة المنوّرة وتترافق بتساقط البَرَديات.
وتمتد السحب الرعدية الممطرة للجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم وأجزاء عِدّة من منطقة الرياض إدارياً، وبخاصة المحافظات الشمالية والغربية منها، قد تترافق هذه السُحب بنشاطٍ في الرياح الهابطة مُسببة عواصف رملية مؤقتة، وفق موقع "طقس العرب".
ويُحتمل أن تكون الاضطرابات الجوية قوية في بعض الأوقات، وبخاصة في المناطق الشمالية الغربية، الأمر الذي يؤدي إلى جريان الأودية والشعاب، إضافة إلى ارتفاع منسوب المياه في بعض المناطق.
أما يوم الثلاثاء، فمن المُنتظر أن تتراجع الفعالية الجوية على المناطق الشمالية الغربية، بحيث تتركز حينها على المناطق الجنوبية الغربية وشمال الوسطى وصولاً لشمال المملكة وهذا لا يمنع أن تشهد أجزاءً أخرى من المملكة بعض الهطولات المطرية على أنحاء مُتفرقة.