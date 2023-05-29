اشتداد وتوسع ثم تراجع.. هطولات الـ 48 تتناوب بمناطق المملكة والعواصف مؤقتة

ويُحتمل أن تكون الاضطرابات الجوية قوية في بعض الأوقات، وبخاصة في المناطق الشمالية الغربية، الأمر الذي يؤدي إلى جريان الأودية والشعاب، إضافة إلى ارتفاع منسوب المياه في بعض المناطق.