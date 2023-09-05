أبرزها منع المخالفة للشريعة.. 5 ضوابط لتسجيل الأسماء بالأحوال المدنية

وأوضحت الأحوال المدنية أن هناك 5 ضوابط يمكن الاستعانة بها عند اختيار الأسماء، وهي: جواز تسجيل الاسم معرفاً بـ (ال) في الأسماء المتعارف عليها عند العرب قديماً والدارجة بالمجتمع مثل العنود والوليد.