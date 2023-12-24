استمع للمواطنين.. "الفضلي" يتفقّد مدينة الغذاء ومحطتَي تنقية ومعالجة بريدة ميدانياً

تفقّد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، اليوم، مشروع مدينة الغذاء الجديدة بمدينة بريدة، والتقى عدداً من المواطنين والمزارعين في منطقة القصيم؛ لمناقشة احتياجاتهم المائية والزراعية، ومقترحاتهم حول ما يتعلق بالمشروعات التي تُشرف عليها منظومة الوزارة في المنطقة.
ووقف "الفضلي"، ميدانيًا على واحات المذنب البرية بنفود صعافيق غرب محافظة المذنب، وتشجير محطتَي التنقية والمعالجة بالمحافظة، واطلع على تفاصيل الواحات المنتشرة ومشاريع الاستزراع بها.
وناقش لقاء المواطنين عددًا من الموضوعات الخدمية المقدمة لهم وللمزارعين وملاك المواشي؛ حيث استمع الوزير إلى المعوقات والتحديات التي قد تعترضهم، وتقديم المقترحات لعددٍ من المواضيع التي تسهم في تنمية القطاع البيئي والزراعي بالمنطقة؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله-، في الارتقاء بالخدمات المقدمة، لخدمة المواطنين والمقيمين، وتحسين جودة الحياة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
واستمع "الفضلي"، لشرحٍ مفصلٍ من مدير عام فرع الوزارة بمنطقة القصيم المهندس سلمان الصوينع، عن مشروع مدينة الغذاء الجديدة الذي تتجاوز مساحته (21) ألف م2، وتحتوي على (347) مبسطًا ووحدة تأجيرية للحوم، والخضار، والفواكه، والأسماك، والدواجن، والمواد الغذائية، إضافة إلى مظلة موسمية بمساحة (2250) م2، و(27) موقفًا للشاحنات، ومظلة للخضار بمساحة (1275)، ومظلة للفاكهة بمساحة (1000) م2، إلى جانب (12) مسارًا لحراج الدلالين، و(93) موقفًا لبيع التجزئة، و(255) موقفًا داخليًا للسيارات، ومختبر مركزي، وعدد من الخدمات والمسطحات.