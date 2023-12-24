استمع للمواطنين.. "الفضلي" يتفقّد مدينة الغذاء ومحطتَي تنقية ومعالجة بريدة ميدانياً

واستمع "الفضلي"، لشرحٍ مفصلٍ من مدير عام فرع الوزارة بمنطقة القصيم المهندس سلمان الصوينع، عن مشروع مدينة الغذاء الجديدة الذي تتجاوز مساحته (21) ألف م2، وتحتوي على (347) مبسطًا ووحدة تأجيرية للحوم، والخضار، والفواكه، والأسماك، والدواجن، والمواد الغذائية، إضافة إلى مظلة موسمية بمساحة (2250) م2، و(27) موقفًا للشاحنات، ومظلة للخضار بمساحة (1275)، ومظلة للفاكهة بمساحة (1000) م2، إلى جانب (12) مسارًا لحراج الدلالين، و(93) موقفًا لبيع التجزئة، و(255) موقفًا داخليًا للسيارات، ومختبر مركزي، وعدد من الخدمات والمسطحات.