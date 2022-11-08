الرياض: أجواء لطيفة وتزايد واضح في نسب الرطوبة الليلة

تتأثر العاصمة الرياض تدريجياً مع ساعات الليل برياح شرقية إلى شمالية شرقية تتسبّب في انخفاضٍ في درجات الحرارة مُقارنة بالليالي الماضية وارتفاعٍ في نسب الرطوبة السطحية في الأجواء.
وفي التفاصيل، يُتوقع أن تتأثر العاصمة الليلة (ليلة الإثنين/الثلاثاء) بتياراتٍ هوائية رطبة، بحيث تنخفض درجات الحرارة وتسود أجواءٌ مُعتدلة الحرارة في أول الليل، في حين تتحوّل الأجواء إلى لطيفة للغاية ومُنعشة ورطبة مع ساعات مُتأخرة من الليل والصباح الباكر -بمشيئة الله-، بحيث تبلغ الصغرى حينها حول 19 - 20 درجة مئوية.
هذا ويُتوقع أن تكون الظُروف مُهيّأةً لتشكُّل الضباب الخفيف والضباب على أجزاءٍ من المناطق الداخلية من الشرقية، ويشمل بذلك الطريق الواصل بين الرياض والدمام؛ قد تؤدي إلى انخفاضٍ في مدى الرؤية الأفقية في تلك المناطق.