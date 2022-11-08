الرياض: أجواء لطيفة وتزايد واضح في نسب الرطوبة الليلة

وفي التفاصيل، يُتوقع أن تتأثر العاصمة الليلة (ليلة الإثنين/الثلاثاء) بتياراتٍ هوائية رطبة، بحيث تنخفض درجات الحرارة وتسود أجواءٌ مُعتدلة الحرارة في أول الليل، في حين تتحوّل الأجواء إلى لطيفة للغاية ومُنعشة ورطبة مع ساعات مُتأخرة من الليل والصباح الباكر -بمشيئة الله-، بحيث تبلغ الصغرى حينها حول 19 - 20 درجة مئوية.