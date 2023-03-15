بدء سَرَيان المرحلة الأولى من قرار توطين مهن الطيران المرخّصة في المملكة

وتَضَمن قرار توطين مهن الطيران المرخصة في مرحلته الأولى، توطين 4 مهن مقصورة على السعوديين وهي: "مراقب جوي، ملاح جوي، منسق حركة أرضية، ومساعد طيار، وبنسبة 60% لمهنة طيار جناح ثابت، وبنسبة 50% لمهنة مضيف طيران"؛ حيث يسري هذا القرار على جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في سوق العمل، والتي يعمل بها 5 عاملين فأكثر من العاملين في مهن الطيران والمحددة مسمياتها في جدول المهن المستهدفة.