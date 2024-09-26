4 فرص عقارية بمزاد ضياء الجوار

تعلن شركة بصمة لإدارة العقارات وبإشراف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» وبقرار من محكمة التنفيذ، عن إقامة مزاد "ضياء الجوار" (هجين) وذلك يوم الأربعاء 09 / 10 / 2024 م الموافق 06 / 4 / 1446 هـــ، بقاعة هذه ليلتي بتمام الساعة 4:00 مساءً.
يعرض المزاد 4 فرص عقارية مميزة في مواقع استراتيجية في أهم الأحياء المميزة في المدينة المنورة، ويتكون العقار الأول من فندق سكني بمساحة 527 متر مربع، العقار الثاني أرض زراعية بمساحة 22330٫9 متر مربع، العقار الثالث فيلا سكنية بمساحة 520 متر مربع، العقار الرابع أرض سكنية بمساحة 758.28 متر مربع.
حيث تقع الفرص على أهم الطرق الكبيرة كطريق الملك عبد الله (الرئيسي) وطريق الملك فيصل.
وفي أهم الأحياء مثل حي النقا وأم عشر والبركة وجشم كما تتميز بقربها من الخدمات النوعية.
ويعد المزاد فرصة جاذبة للراغبين عن الفرص الاستثمارية الواعدة، كما ترحب شركة بصمة بجميع الاستفسارات من خلال التواصل على 0551799998.