4 فرص عقارية بمزاد ضياء الجوار

يعرض المزاد 4 فرص عقارية مميزة في مواقع استراتيجية في أهم الأحياء المميزة في المدينة المنورة، ويتكون العقار الأول من فندق سكني بمساحة 527 متر مربع، العقار الثاني أرض زراعية بمساحة 22330٫9 متر مربع، العقار الثالث فيلا سكنية بمساحة 520 متر مربع، العقار الرابع أرض سكنية بمساحة 758.28 متر مربع.