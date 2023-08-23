أمطار غزيرة تدهم 3 مناطق مصحوبة برياح نشطة وتساقط البرد وجريان السيول

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوّن أمطار غزيرة على منطقة عسير والباحة وجازان، يصاحبها رياح نشطة وتساقط البرد وجريان السيول وتدنٍ وانعدام في مدى الرؤية الأفقية.
وأوضح المركز أن الحالة تشمل في عسير مدينة أبها، ومحافظات: أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق والطرق السريعة، فيما تشمل في الباحة مدينة الباحة ومحافظات: العقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والأجزاء المجاورة لها، وفي جازان محافظات: أبوعريش، وأحد المسارحة، الطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، والحرث، والريث، والداير، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والعارضة، ومركز الفطيحة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 11 مساءً.