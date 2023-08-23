أمطار غزيرة تدهم 3 مناطق مصحوبة برياح نشطة وتساقط البرد وجريان السيول

وأوضح المركز أن الحالة تشمل في عسير مدينة أبها، ومحافظات: أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق والطرق السريعة، فيما تشمل في الباحة مدينة الباحة ومحافظات: العقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والأجزاء المجاورة لها، وفي جازان محافظات: أبوعريش، وأحد المسارحة، الطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، والحرث، والريث، والداير، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والعارضة، ومركز الفطيحة.