تكريم "هنقرستيشن" لتميّزها في حملة "وصلها بأمان" لتعزيز السلامة المرورية

في إطار الجهود المستمرة لتعزيز ثقافة السلامة المرورية لمناديب الدراجات النارية، حققت حملة "وصلها بأمان" التي أطلقتها إدارة مرور المنطقة الشرقية نجاحًا بارزًا، بعد أن شهدت مشاركة واسعة من شركات التوصيل الكبرى وتفاعلاً إيجابيًا من المناديب والمجتمع المحلي معًا.
وجاء هذا النجاح امتدادًا لشراكة فاعلة بين إدارة مرور المنطقة الشرقية والجهات المعنية بالسلامة المرورية وشركات التوصيل، التي تكاتفت جهودها لنشر ثقافة الالتزام بأنظمة المرور وتعزيز ممارسات القيادة الآمنة، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات والحد من الحوادث التي يتعرض لها مناديب التوصيل في طرق المنطقة.
وفي هذا السياق، برزت هنقرستيشن كأحد شركاء النجاح في الحملة، بعد أن سجلت أعلى نسبة حضور وتفاعل من بين جميع الشركات المشاركة، مما يعكس التزامها بمسؤوليتها الاجتماعية وحرصها على توفير بيئة عمل آمنة لمناديبها الذين يمثلون واجهتها الميدانية أمام العملاء.
وقد أعربت إدارة مرور المنطقة الشرقية عن تقديرها لهنقرستيشن لما أبدته من تجاوب فاعل ومشاركة مؤثرة في إنجاح البرنامج التوعوي، مشيرة إلى أن التفاعل الكبير من مناديب الشركة وممثليها خلال الفعاليات ساهم في إيصال الرسائل التوعوية إلى شريحة واسعة من العاملين في قطاع توصيل الطلبات، الذي يُعد من أكثر القطاعات نشاطًا وانتشارًا في المملكة.
ونظير هذا التميز، كرم العميد الدكتور عبداللطيف العبيدالله مدير مرور المنطقة الشرقية شركة هنقرستيشن لفئة (أفضل عدد حضور في البرنامج التوعوي)، تقديرًا لدورهم الريادي في دعم أهداف الحملة وتعاونهم المثمر في نشر ثقافة السلامة المرورية.
من جانبها، ثمّنت إدارة هنقرستيشن هذه المبادرة، مؤكدة أن الشركة تولي سلامة مناديبها ضمن استراتيجيتها في المسؤولية الاجتماعية، وأنها مستمرة في تنفيذ برامج تدريبية وتوعوية تعزز الوعي المروري وترسّخ السلوك الآمن أثناء القيادة، تحقيقًا لرؤيتها في المساهمة بمجتمع أكثر وعيًا وطرق أكثر أمانًا.